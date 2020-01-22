Москва, , 10:57 — REGNUM Российское население ждёт перемен, соответствующий запрос в обществе большой. Новому правительству нужно ответить на него, заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в опубликованном 22 января интервью «Известиям».

Он напомнил, что перемены обещал Владимир Путин, когда в 2018 году избирался в президенты. Однако прежнее правительство запрос на них не реализовало.

«Задача нового правительства — ответить на общественный запрос, добиться перемен к лучшему в экономике и социальной сфере. И не на словах, а на деле», — подчеркнул Фёдоров.

Глава ВЦИОМ отметил, что пенсионная реформа сильно подорвала доверие к прежнему правительству Дмитрия Медведева. После того, как объявили о повышении пенсионного возраста, доля одобрявших работу правительства стала меньше доли тех, кто был им недоволен.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в России был объявлен новый состав правительства. Им руководит бывший глава ФНС Михаил Мишустин.

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