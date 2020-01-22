Вашингтон, , 10:12 — REGNUM Энтузиаст с ником A Fellow Player создал набор из конструктора LEGO, посвящённый игре Untitled Goose Game. На сервисе Lego Ideas 21 января его разработка преодолела отметку в тысячу подписчиков.

Геймер представил небольшой сад, его хозяина и главного героя игры — все персонажи и элементы интерьера выполнены из конструктора LEGO. Если разработка A Fellow Player соберёт 10 тыс. подписчиков, то набор может быть запущен в производство.

Напомним, на сервисе Lego Ideas пользователи делятся своими идеями для новых наборов конструктора. Если разработку оценят и представители компании, и другие фанаты LEGO, то она может появится на магазинных прилавках.

Читайте ранее в этом сюжете: Странный дом и ритуалы некромантии: игра Dawn of Fear выйдет на PS4