Бангкок, , 10:07 — REGNUM Министерство здравоохранения Таиланда выступило с подтверждением информации о том, что 73-летняя женщина, которая проходит курс лечения в одной из клиник таиландского штата Накхонпхатом, является первой из граждан страны, заболевших новым видом пневмонии, вызываемым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом 22 января сообщает газета Bangkok Post.

По данным журналистов издания, женщина стал болеть после возвращения из китайского города Ухань, который она посещала в декабре минувшего года.

Также сообщается, что всего в стране было зарегистрировано 4 случая заболевания пневмонией нового типа — у трех китайских туристов и одной таиландской гражданки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Южной Кореи усилили меры, которые направлены на предотвращение проникновения в Южную Корею новой пневмонии, возбудителем которой является коронавирус 2019-nCoV.