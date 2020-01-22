Вашингтон, , 10:04 — REGNUM Одиннадцать направлений для отдыха иностранных туристов в Узбекистане составил телеканал CNN Travel. Список рекомендуемых занятий опубликован на сайте телеканала.

CNN рекомендует иностранным туристам ознакомиться с архитектурой метрополитена Ташкента. После чего редакция американского телеканала предлагает отведать узбекские блюда: плов и лепешку.

Среди прочих достопримечательностей названы древний некрополь Шахи Зинда, обсерватория XV века в Самарканде, архитектура Хивы и Бухары, а также древние буддистские монастыри в окрестностях Термеза.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2019 года Узбекистан посетили 6,7 млн туристов, что на 26% больше, чем в 2018 году. Большинство приезжих — 5,7 млн, прибыли из стран Туркестана.

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