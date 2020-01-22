Эльче, , 09:58 — REGNUM На консоли PS 4 выйдет хоррор-игра Dawn of Fear. Первый трейлер проекта был опубликован 21 января на YouTube-канале PlayStation.

Главный герой Dawn of Fear, молодой художник по имени Алекс, возвращается в дом своего детства, чтобы устроить похороны мачехи. Однако на месте протагонист обнаруживает, что в здании проводились таинственные ритуалы некромантии.

Dawn of Fear выйдет на PS4 3 февраля 2020 года. Изначально разработчики планировали выпустить игру на PC, но позже отказались от этой идеи.

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