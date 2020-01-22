Кизляр, Дагестан, , 10:47 — REGNUM На лечении в центральной городской больнице дагестанского города Кизляра, где люди массового отправились водой, остаются 127 человек, в том числе 79 детей. Состояние всех пациентов легкой и средней степеней тяжести, сообщили ИА REGNUM 22 января в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Вместе с тем в период с 6 января из больницы в связи с улучшением состояния здоровья выписаны 88 человек, среди них 35 детей. В ведомстве отметили, что ситуация со вспышкой острой кишечной инфекции в городе идет на спад, есть положительная динамика.

Как сообщало ИА REGNUM, некачественной водой из крана в Кизляре отравились более 300 горожан. В период с 4 по 20 января в городскую больницу были госпитализированы 193 человека. По факту массового заболевания людей следователи возбудили уголовное дело.

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