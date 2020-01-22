Москва, , 09:39 — REGNUM В России намерены значительно снизить смертность на дорогах к 2024 году. Решить эту задачу позволит развитие санитарной авиации. Так, в стране для эвакуации пострадавших с мест ДТП планируется создать целую сеть вертолётных площадок. Об этом 22 января сообщает газета «Известия» со ссылкой на копию протокола заседания правительственного комитета по национальному проекту «Безопасные и качественные автодороги».

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Предложения по созданию этой инфраструктуры Минтранс и Минздрав совместно с Минфином должны представить до 1 апреля 2020 года. Всего планируется построить около 670 площадок при медицинских учреждениях. На эти цели потребуется около 3 млрд рублей. Проект также предлагается включить в нацпроект «Безопасные и качественные автодороги» и связать с нацпроектом «Здравоохранение».

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Добавим, что, по данным пресс-службы Минтранса РФ, на сегодняшний день в России зарегистрировано более 2 тыс. посадочных площадок, которые могут использоваться санитарной авиацией и авиацией общего назначения. Наибольшее количество вертолётных площадок требуется 14 субъектам, включая Дагестан, Краснодарский край, Нижегородскую, Брянскую, Московскую области и Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года Национальной службе санитарной авиации (НССА) была передана первая партия авиационной техники — четыре вертолёта Ансат и четыре вертолёта Ми-8 в медицинской комплектации. Всего до конца 2020 года Ростех должен был поставить 104 Ансата и 46 Ми-8 с медицинскими модулями.

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