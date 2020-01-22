Самара, , 09:39 — REGNUM Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о расследовании смерти 17-летней девушки в больнице Самары. Об этом 21 января сообщает ВК-онлайн со ссылкой на источник в следственном управлении Следственного комитета по Самарской области.

По информации журналистов, с 2011 по 2017 год погибшая неоднократно проходила лечение в детской травматологии и ортопедии Клиник СамГМУ. За это время несовершеннолетней провели четыре операции на правую ногу из-за развития опухоли правой голени.

В декабре 2017 года девушку направили в Клиники СамГМУ, где ей провели очередную операцию. Поскольку у пациентки ухудшилась жизнеспособность тканей через несколько дней ей ампутировали правую ногу.

Состояние девочки продолжало ухудшаться. 10 января несовершеннолетняя скончалась в отделении реанимации и интенсивной терапии Клиник СамГМУ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности. Следователи во время расследования данного дела не установили связи между смертью несовершеннолетней и работой врачей. Поэтому 10 октября 2019 года уголовное дело было прекращено.

Отмечается, что родственники несовершеннолетней с таким решением не согласились и хотят продолжить дальнейшее расследование.

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