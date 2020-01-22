Брянск, , 09:36 — REGNUM Без газа осталось несколько домов в частном секторе в Советском районе Брянска. Причиной нештатной ситуации стала попытка одного из домовладельцев самовольно заменить проточный водонагреватель, сообщает пресс-служба АО «Газпром газораспределение Брянск».

Из-за неправильной установки абонент допустил попадание воды в подземный газопровод. Чтобы исправить ошибку, газовикам пришлось привлекать землеройную технику, а домовладельцу выставили счёт за устранение неполадок в размере 78 тысяч рублей.

«Напоминаем потребителям, что самовольный монтаж и замена газового оборудования запрещена законодательно. Кроме того, в случае возникновения аварийной ситуации, оплата всех мероприятий по её ликвидации ложится на плечи виновника», — уточнил главный инженер АО «Газпром газораспределение Брянск» Виктор Нековаль.

В 2019 году сотрудники газовой службы устранили более 90 аварийных ситуаций, связанных с попаданием воды в газораспределительные сети из-за попыток самовольного монтажа газового оборудования.