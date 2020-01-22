Улан-Удэ, , 09:33 — REGNUM На пограничном переходе в Кяхте на юге Бурятии не пропускают в Россию монгольские автомобили. Об этом пожаловались главе республики Алексею Цыденову в ходе прямого эфира в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам задавшего вопрос, это происходит, несмотря на то, что с документами всё в порядке.

«Слышал уже про проблему пункта пропуска, у нас будет выездное заседание совместно с таможенными органами прямо в Кяхте непосредственно, надеюсь вопрос решим», — ответил глава Бурятии, обещав взять ситуацию на контроль.

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