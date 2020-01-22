Сеул, , 09:51 — REGNUM Меры, которые направлены на предотвращение проникновения в Южную Корею новой пневмонии, возбудителем которой является коронавирус 2019-nCoV, усилили власти страны. Об этом 22 января сообщает министерство здравоохранения и социального обеспечения страны.

По данным южнокорейского ведомства, на территориях аэропортов ведётся усиленный контроль за состоянием здоровья пассажиров, которые прибывают как из Китая, так и из других стран, в которых наблюдается вспышка нового заболевания. Для этого ведут дежурство медицинские специальные бригады, которые должны проводить тестирование наличия данного вируса и изолировать заболевших такого рода пневмонией.

Кроме этого, в южнокорейском минздраве подчеркнули, что особо напряжёнными в эпидемиологическом смысле должны стать выходные дни, которые начинаются в стране в пятницу 24 января и связаны с наступление Нового года по восточному календарю. Ожидается, что внешняя и внутренняя миграции в эти дни будет резко выше обычного, что многократно увеличивает опасность распространения данного заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти КНР сразу после вспышки пневмонии нового типа предприняли экстренные меры для предотвращения распространения заболевания и своевременно направили уведомление о ситуации в китайском городе Ухань во Всемирную организацию здравоохранения, а также российским властям.