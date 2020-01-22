Пермь, , 09:33 — REGNUM В главном ледовом городке Перми «Легенды древней Пармы» приходится демонтировать элементы ледовых объектов. Это делается в целях безопасности посетителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Из-за аномально теплого января ледовые конструкции начали таять. Чтобы сохранить объекты и обезопасить посетителей, ледовый городок в январе временно закрывали.

В городской администрации подчеркнули, что работы по демонтажу отбельных элементов будут проходить без закрытия комплекса. Доступ временно ограничат только к объектам, на которых проводится демонтаж.

Напомним, площадь главного ледового городка в Перми составляет более 23 тыс. квадратных метров. Площадка пользуется большой популярностью и населения и гостей региона.

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