Москва, , 09:30 — REGNUM Большинство граждан России (82%) не верят в магические способы привлечения и приумножения денег. Верят в приметы 15%, свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Те, кто верят в обычаи и ритуалы для привлечения денег, хранят талисманы в кошельке, держат монетку, денежную купюру в кошельке, соблюдают особые правила обращения с деньгами.

Также, желая обладать большими деньгами, граждане РФ раскладывают по дому денежные купюры или монетки, показывают деньги растущей луне. Не используют ритуалы для привлечения денег 8% опрошеных.

Опрос проведен 12 января 2020 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, для большинства жителей России слово «деньги» в первую очередь ассоциируется с трудом и уверенностью (50% и 43% соответственно).

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