Париж, , 09:27 — REGNUM Согласно исследованию института общественного мнения, треть евреев во Франции (34%) чувствуют, что им регулярно угрожают из-за их религиозной принадлежности, сообщает Le Figaro.

Исследование также показывает, что семь из десяти евреев во Франции говорят, что они уже стали жертвой антисемитского акта. Почти две трети (64%) сообщили, что перенесли как минимум одну словесную атаку и почти четверть (23%) перенесли нападения, которые чаще всего происходят на улице.

Кроме того, 55% опрошенных говорят, что на улице их оскорбляли или им угрожали, а 59% заявили, что на улице они подвергались физическому насилию.

Известно также, что 54% респондентов утверждают, что стали жертвами словесного нападения в школе или во время внеклассных занятий.

Напомним, согласно отчету министерства внутренних дел Франции за 2019 год, «число актов антисемитского характера резко возросло в 2018 году. Было зарегистрировано 541 случай (в 2018 году) против 311 в 2017 году, что на 74% больше.