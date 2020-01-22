Санкт-Петербург, , 09:24 — REGNUM Санкт-Петербург в среду оказался в тыловой, холодной части ушедшего циклона, благодаря чему, в городе ожидается небольшое похолодание, кратковременный мокрый снег и солнце. Об этом сообщает ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.

В среду, 22 января в городе на Неве ожидается переменная облачность, местами кратковременный небольшой снег, во второй половине дня местами гололедица.

Температура воздуха в течение дня 0…+2°, по Ленинградской области −3…+2°. Ветер северо-западный 5−10 м/с, порывистый.

«Атмосферное давление будет расти и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы», — отметил специалист.

Добавим, ранее ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщало об усилении на территории Ленинградской области ветра, порывы которого будут достигать 15−18 м/с, а в Петербурге до 17 м/с.