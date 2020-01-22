Оренбург, , 09:22 — REGNUM В Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту смерти 27-летней женщины в больнице, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, 7 января 2020 года неэффективного лечения и из-за ухудшения состояния здоровья пациентки женщину транспортировали на реанимобиле из Сакмарской райбольницы в больницу Оренбурга. Несмотря на оказанную медпомощь, оренбурженка скончалась.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

«В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц лечебного учреждения о своевременности и качестве мер по оказанию медицинской помощи женщине, будут тщательно изучена медицинская документация, правильность, своевременность поставленного диагноза и назначенного лечения», — отметили в СУ СКР по региону.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что в областной больнице женщина умерла от осложнения, возникшего после вирусной инфекции. Мать винит в смерти дочери медиков, которые только с третьего раза госпитализировали женщину. В свою очередь, в региональном минздраве заявили, что во время второго визита бригады скорой помощи женщина написала отказ от госпитализации. Главврач Сакмарской райбольницы обратил внимание на, что пациентка не была привита против гриппа.

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