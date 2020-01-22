Новосибирск, , 09:20 — REGNUM В Новосибирскую область в 2019 году прибыло 8741 соотечественников, из них 6190 человек — в трудоспособном возрасте. По данным областного правительства, регион «стабильно удерживает второе место в стране и первое в Сибирском федеральном округе по числу прибывших соотечественников.

Большинство выбрали для переселения город Новосибирск, Новосибирский район и город Бердск.

В областном министерстве труда и социального развития отметили, что в регионе успешно реализуется программа «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013−2020 годы».

В 2019 году внесены изменения относительно критериев отбора соотечественников для включения в госпрограмму. Так, молодые специалисты, закончившие обучение в новосибирских образовательных организациях и осуществляющие трудовую деятельность в регионе, могут претендовать на включение в программу в приоритетном порядке и получение гражданства. К ним не будут применяться требования по стажу работы не менее шести месяцев.