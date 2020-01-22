Пекин, , 09:16 — REGNUM Власти КНР сразу после вспышки пневмонии нового типа предприняли экстренные меры для предотвращения распространения заболевания и своевременно направили уведомление о ситуации в китайском городе Ухань во Всемирную организацию здравоохранения, а также российским властям. Об этом сегодня, 22 января, на брифинге заявил заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Бинь.

Читайте также: В Китае выявлены 324 случая заболевания новым коронавирусом

«Мы оперативно уведомили об этом Всемирную организацию здравоохранения, Россию и другие страны, специальные административные районы Гонконг и Макао, а также Тайвань», — уточнил Ли Бинь, слова которого приводит ТАСС.

По словам чиновника, контакты с компетентными органами разных стран поддерживаются на постоянной основе.

Также по теме: В аэропортах России началась проверка граждан, прибывающих из Китая

«Мы приложим максимальные усилия для того, чтобы […] были максимально снижены риски того, чтобы пневмония приняла трансрегиональный и трансграничный характер», — подчеркнул замглавы комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка заболевания пневмонией неизвестного происхождения произошла в декабре 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй. Установлено, что заболевание вызвано новым типом коронавируса, который передаётся от человека к человеку

По последним данным, в Китае коронавирусом нового типа заболели уже 324 человека, девять из них скончались. 270 заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй, административным центром которой является город Ухань, где произошла вспышка заболевания.

Добавим, что Всемирная организация здравоохранения ранее заявила, что новый коронавирус, уже в ближайшие дни может распространится в другие части Китая и, возможно, в другие страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до девяти