Ставрополь, , 09:04 — REGNUM На Ставрополье осудили двух жительниц краевого центра, обманувших бизнесменов на несколько миллионов рублей. Дело рассматривалось по статье о мошенничестве, сообщили ИА REGNUM 22 января в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Установлено, что в ноябре 2015 года Елена Акинина и Людмила Игнатенко вступили в преступный сговор. В течение двух месяцев они предлагали компаниям и индивидуальным предпринимателям помощь в получении микрозаймов, кредитов и грантов на развитие животноводческих ферм.

Своим клиентам злоумышленницы гарантировали положительный результат, но выполнять взятые на себя обязательства не собирались. В итоге аферистки похитили более 3 млн рублей.

Промышленный районный суд Ставрополя признал обеих обвиняемых виновными и каждой из них назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. При этом Игнатенко дали отсрочку, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.