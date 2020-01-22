Новосибирск, , 08:55 — REGNUM В новосибирских школах в 2020 году появится более семи тысяч новых мест. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

По словам губернатора Андрея Травникова, новые школьные места создаются за счёт гибкого использования существующей инфраструктуры.

«Количество детей во всех крупных городах, в том числе в Новосибирске, растёт быстрее, чем мы строим новые школы, несмотря на то, что темпы строительства школ беспрецедентно высокие за последние 30 лет, — отметил Травников. — Но требуется скорректировать наши планы в рамках нацпроекта «Образование». И об этом президент сказал. Вопрос нужно решать не только за счёт строительства новых зданий, но и за счёт более гибкого использования существующей и вновь создаваемой инфраструктуры».

Речь в том числе и о перепрофилировании помещений в существующих школах. В 2019 году благодаря этому удалось создать дополнительно порядка двух тысяч мест при достаточно небольшом объёме финансирования — около 200 млн рублей.

В период с 2016 по 2018 год в регионе построено и реконструировано восемь школ на 5 113 мест, в 2019 году построено шесть школ на 4 451 место. На 2020 год запланировано завершение строительства и ввод в эксплуатацию шести школ общей проектной мощностью 5 200 мест. Также в текущем году планируется открыть 1957 новых мест за счёт перепрофилирования помещений в зданиях действующих школ.