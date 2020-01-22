Париж, , 08:45 — REGNUM В 2019 году число заявлений о предоставлении убежища во Франции составило 201 600 и продолжает расти, сообщает Le Figaro.

Количество заявлений о предоставлении убежища во Франции увеличилось на 7,3% в 2019 году, причем 132 614 заявлений были поданы в агентство по делам беженцев, согласно статистике министерства внутренних дел страны.

Основными странами происхождения лиц, ищущих убежища, в 2019 году остались Афганистан (9 163 запроса) и Гвинея (6 027). На третьей и четвертой позициях Грузия (5 780) и Албания (5 599).

Согласно данным МВД Франции, в 2019 году число лиц, получивших убежище, также выросло на 9,5%, а число иностранцев, которых выслали из страны увеличилось на 19%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Франция стала «первой страной» в Европе по числу заявлений о предоставлении убежища, обогнав Германию.

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