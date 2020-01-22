Улан-Удэ, , 08:43 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов признал проблемы с задымлённостью в Улан-Удэ. В ходе прямого эфира с жителями республики в социальных сетях он отметил, что проблема старая, но быстрых и лёгких решений нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Дышать нечем. Согласен. Задымлённость у нас очень высокая», — отметил он, добавив, что и сам не открывает форточки.

По его словам, в настоящее время реализуется проект по подключению пригородного посёлка Стеклозавод к центральному теплоснабжению, что позволит закрыть местные котельные. На это предполагается потратить около 700 млн рублей.

Кроме того, планируется модернизация «одних из самых коптящих» в городе котельных Улан-Удэнского авиазавода.

«Уже сегодня заключен договор с «Газпром ВНИИГАЗ» и есть выбор технических решений — перевод на газовые котельные для Авиазавода», — добавил глава.

Наиболее сложные проблемы возникают с гигантским частным сектором вокруг Улан-Удэ. В частности, власти прорабатывают вопрос с переводом их с дров и угля на электрическое отопление либо на брикеты. По мнению Алексея Цыденова, вопрос с введением ночного тарифа удастся решить, но предварительно необходимо увеличить мощности электросетей и подстанций.

Напомним, ранее жители города написали петицию с требованием решить проблему с загрязнением воздуха. Как сообщало ИА REGNUM, концентрация фенола в атмосфере Улан-Удэ, по данным МЧС на 15 января, превышала предельно допустимые почти в четыре раза.

Читайте также:

«Мы и наши дети дышим ядами»: жители Улан-Удэ просят чистого воздуха

Решения пока нет: улан-удэнцам ещё долго придётся дышать опасным воздухом