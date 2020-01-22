Благовещенск, , 08:48 — REGNUM В 2020 году областная станция переливания крови переедет в новое здание, строительство которого начнётся во втором полугодии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Здание, которое эксплуатируется в настоящее время уже давно не отвечает предъявляемым требованиям. Строительство нового здания будет вестись в рамках ранее утвержденной дорожной карты.

«В рамках дорожной карты проведены инженерные изыскания, подготовлена проектная документация на обоснование инвестиций — сейчас она проходит госэкспертизу», — рассказала министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова.

За 2019 год Амурская областная станция переливания крови заготовила более 9 тысяч литров крови и 500 литров плазмы, которая будет находиться на длительном хранении в морозильной камере. 407 больных были обеспечены жизненно важным компонентом крови — тромбоконцентратом, сообщили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, расположенный на острове Русский во Владивостоке медицинский центр ДВФУ планирует привлекать иностранных пациентов.