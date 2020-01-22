Ногайский район, Дагестан, , 08:37 — REGNUM В незаконном получении выплат по уходу за ребенком-инвалидом заподозрили жительницу Ногайского района Дагестана. Незаконный доход злоумышленницы в сумме составил почти 440 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM 22 января в пресс-службе прокуратуры республики.

Установлено, что подозреваемая передала в районное отделение Пенсионного фонда поддельные документы на лиц, якобы ухаживающих за ее ребенком-инвалидом. В последующем злоумышленница также предоставила фальшивое постановление районной администрации об установлении опеки над несовершеннолетним.

«На основании поддельных документов женщина получила денежные средства, предназначенные для компенсаций неработающим лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами», — сказано в сообщении.

Против подозреваемой возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве при получении выплат и использовании заведомо подложного документа.

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