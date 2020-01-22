Пермь, , 08:32 — REGNUM В Перми в 2019 году родились около 13 тыс. младенцев: 6 624 мальчиков и 6 319 девочек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

В краевой столице отмечен спад рождаемости. В 2016 году было зарегистрировано 18 089 новорожденных, в 2017 году — 15 692 младенцев, в 2018 году — 14 354.

Также наблюдается и уменьшение количества пар, которые решились на супружество. Так, в 2017 году в брак вступила 9331 пара, в 2018 году — 8604 пара, в 2019 году — 8 357 пар.