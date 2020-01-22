Уагадугу, , 08:35 — REGNUM Парламент Буркина-Фасо проголосовал за создание новой гражданской добровольческой группировки, которая «будет защищать нацию» от «террористических атак». Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, в настоящее время требуется только подписание данного законопроекта президентом, что, по словам репортеров, может произойти уже к концу месяца.

В законопроекте говорится, что волонтеры подпишут контракт с государством на один год, по которому они гарантированно получат медицинскую страховку в случае травмы и финансовую поддержку.

Местные СМИ также сообщают, что волонтеры должны будут проходить начальный 14-дневный тренинг.

Впервые эта мера была предложена президентом Рохом Марком Каборе 7 ноября 2019 г. после нападения подозреваемых к причастности к рядам боевиков-исламистов.

«Я призываю жителей Буркина-Фасо внутри страны и за ее пределами объединиться независимо от религии, этнической принадлежности, политических убеждений и подняться на борьбу с терроризмом», — сказал он, подчеркнув необходимость «всеобщей мобилизации сыновей и дочерей нации».

Некоторые аналитики обеспокоены законопроектом, но министр связи Буркина-Фасо Реми Данджину в интервью ВВС в ноябре в ответ на вопрос о риске вооружения гражданского населения заявил, что это «необходимо», добавив, что это сопоставимо с движением сопротивления во Франции во время фашистской оккупации.

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