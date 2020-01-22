Владивосток, , 08:25 — REGNUM Установленные на территории Сихотэ-Алинского заповедника фотоловушки зафиксировали два новых выводка тигров — прибавка составила сразу пять тигрят, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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О пополнении в популяции редких хищников рассказали сотрудники заповедника на официальной странице в социальной сети Facebook.

«Первые в наступившем году проверки тигриных фотоловушек в Сихотэ-Алинском заповеднике принесли радостные новости: на заповедной территории отмечены два новых выводка тигров. Мамой двух тигрят стала тигрица Мира, у второй самки три тигренка», — написано на странице.

Специалисты отмечают хорошую упитанность тигрят, превосходную физическую форму. В настоящее время на Дальнем Востоке России популяция тигров оценивается в 540 особей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье на фотоловушки попалась тигрица Елена, которую доставили сюда из Приморья.