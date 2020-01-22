Тбилиси, , 08:26 — REGNUM Вывоз строительной техники с территории, выделенной под строительство порта, начал «Консорциум развития Анаклии». Об этом 21 января сообщает «Первый канал» грузинского телевидения.

Как рассказал журналистам директор «Агентства развития глубоководного порта Анаклия» Давид Джавахадзе, консорциум таким образом выполняет свои обязанности, которые прописаны в договоре на случай его расторжения.

«Поскольку 9 января правительство расторгло договор с консорциумом, у консорциума есть обязательство в течении 15 дней, то есть до 30 января, вернуть правительству инвестиционную территорию», — сказал Джавахадзе.

Как передавало ИА REGNUM, «Консорциум развития Анаклии» обязался построить новый крупный порт и найти для этого инвестора, готового вложить $400 млн. С 2016 года поиски ни к чему не привели. После семи пролонгаций срока на привлечение инвестиций правительство решило расторгнуть договор в одностороннем порядке.

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