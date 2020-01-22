Амстердам, , 08:18 — REGNUM В окружном суде г. Ассен 21 января состоялось распорядительное заседание по делу семьи, которая скрывалась на ферме в местечке Рюйнерволд (Ruinerwold). Отец семьи Геррит Ян ван Дорстен и арендатор фермы, выходец из Австрии Иосиф Брюннер, подозреваются в том что они удерживали шестерых детей на ферме против их воли. Ван Дорстен, кроме того, обвиняется в сексуальных преступлениях против двух старших детей. Ван Дорстен не присутствовал на заседании суда, поскольку он в результате инсульта лишён дара речи и в настоящее время находится в тюремной больнице г. Схевенинген.

Суд принял решение об обследовании Ван Дорстена неврологом и нейропсихологом. Они должны определить, можно ли рассчитывать на улучшение в состоянии Ван Дорстена, и каким образом можно при нынешнем его состоянии общаться с ним.

По просьбе адвокатов подозреваемых они получат возможность допросить детей Ван Дорстена за закрытыми дверями.

Кроме того, суд принял решение о продлении ареста обоих подозреваемых.

Следующее распорядительное заседание состоится через три месяца.