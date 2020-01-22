Новосибирск, , 08:06 — REGNUM Жители сельской местности Новосибирской области с января 2020 года могут получать ипотеку по ставке до 3% годовых, сообщили ИА REGNUM в региональном минсельхозе. Мера реализуется банками в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

В рамках принятой в 2019 году государственной программы самое большое финансирование предусмотрено на развитие жилищного строительства и повышение уровня благоустройства домовладений. Затраты на эти цели за пять лет — с 2020 по 2025 год — составят более триллиона рублей.

Финансирование предусмотрено по нескольким направлениям. Это — доступные ипотечные кредиты. Они позволят обеспечить жильём более 200 тыс. сельских семей. «Сельскую ипотеку» можно будет получить по ставке до 3% годовых, остальную часть процентной ставки возмещает государство.

Почти полмиллиона сельских семей смогут повысить уровень благоустройства домохозяйств за счёт целевого кредита — по ставке до 5% годовых, ключевую ставку возместит Минсельхоз РФ. Кредитные средства можно будет направить на инженерные коммуникации и оборудование для электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения, отопления и водоотведения. Госпрограмма просубсидирует 80% затрат муниципальных властей на строительство нового жилья для семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Мероприятия программы распространяются не только на работников предприятий агропромышленного комплекса, но и на всех сельских жителей, вне зависимости от вида их деятельности.

В 2019 году в Новосибирской области утверждена собственная госпрограмма по комплексному развитию сельских территорий. Она заменит действующую ранее программу устойчивого развития села. На 2020 год на её реализацию запланировано почти 1,5 млрд рублей.