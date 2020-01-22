Челябинск, , 08:05 — REGNUM В Челябинске 22-летний гражданин отдан под суд за уничтожение объекта культурного наследия. Преступление произошло вечером 9 августа 2019 года, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Гражданин ранее был судим за грабёж. Следователи считают, что он воспользовался временным отсутствием сторожа, проник в дом № 56 по улице Труда и поджёг.

Ущерб превысил 5 млн рублей. Обвиняемый не признал за собой вины. Уголовное дело рассмотрит Центральный райсуд. Гражданину грозит до пяти лет колонии.