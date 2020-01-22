Якутск, 22 января 2020, 08:06 — REGNUM Член Общественной палаты Якутии, многодетная мама Наталья Холодинина намерена привлечь самое широкое внимание общественности к проблемам многодетных семей республики. Общественница утверждает: несмотря на многочисленные красивые заявления властей региона о поддержке многодетных, судьба их незавидна. Добиться помощи можно только через суд, да и то не всегда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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«История многодетной семьи Кузнецовых — не единичная в Якутии. Это — не исключение, а, скорее, норма. Огромные проблемы со снабжением многодетных семей углём. Казалось бы — Якутия холодный регион, один их самых холодных в мире. Такая помощь от властей должна быть. Но её нет. На просьбы многодетных о предоставлении угля от властей приходят отказы. Они приходят к нам, в Общественную палату, а мы уже помогаем им готовить заявления в суд. Вот через суд получить помощь можно. Но далеко не все многодетные мамы идут в суды. У них, это надо понимать, я сама мама четверых детей, просто нет времени на это», — рассказала Наталья Холодинина.
Бедственное положение порой толкает многодетных мам на страшные поступки. Так, в ноябре многодетная мама в городе Вилюйске покончила с собой, оставив сиротами четверых детей.
Семья Марины Кузнецовой давно находится в зоне внимания члена Общественной палаты. Кузнецовы — погорельцы, несколько лет назад у них сгорела квартира, власти выделили им дом, в котором семья живёт и сейчас.
Для того чтобы купить уголь многодетным семьям, члены Общественной палаты Якутии, по словам Натальи Холодининой, скидываются своими деньгами.
По мнению Натальи Холодининой, социальная политика в отношении многодетных семей в Якутии — худшая на Дальнем Востоке.
Как сообщало ИА REGNUM, многодетная семья из Якутии просит о помощи президента России Владимира Путина. У семьи нет средств ни на уголь, ни на еду. Попасть на приём к главе республики семья не может — подчиненные Айсена Николаева сообщают, что у главы региона очень плотный график.