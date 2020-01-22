Якутск, , 08:06 — REGNUM Член Общественной палаты Якутии, многодетная мама Наталья Холодинина намерена привлечь самое широкое внимание общественности к проблемам многодетных семей республики. Общественница утверждает: несмотря на многочисленные красивые заявления властей региона о поддержке многодетных, судьба их незавидна. Добиться помощи можно только через суд, да и то не всегда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Якутии многодетная семья просит Путина о помощи: денег на уголь и еду нет

«История многодетной семьи Кузнецовых — не единичная в Якутии. Это — не исключение, а, скорее, норма. Огромные проблемы со снабжением многодетных семей углём. Казалось бы — Якутия холодный регион, один их самых холодных в мире. Такая помощь от властей должна быть. Но её нет. На просьбы многодетных о предоставлении угля от властей приходят отказы. Они приходят к нам, в Общественную палату, а мы уже помогаем им готовить заявления в суд. Вот через суд получить помощь можно. Но далеко не все многодетные мамы идут в суды. У них, это надо понимать, я сама мама четверых детей, просто нет времени на это», — рассказала Наталья Холодинина.

Бедственное положение порой толкает многодетных мам на страшные поступки. Так, в ноябре многодетная мама в городе Вилюйске покончила с собой, оставив сиротами четверых детей.

Наталья Холодинина «Она оказалась в тяжелой жизненной ситуации. Ей не на что было содержать детей — денег не было ни на уголь, ни на еду, ни на одежду детям. Если бы она обратилась к нам, мы сделали бы всё возможное, чтобы удержать её от этого шага. Я юрист, юридическую помощь многодетным, которые обращаются в Общественную палату, оказываю всегда и бесплатно. Но Вилюйск от Якутска далеко, женщина оказалась одна в тяжёлой ситуации и пошла на такой страшный шаг. Причём с собой она покончила на глазах у детей».

Семья Марины Кузнецовой давно находится в зоне внимания члена Общественной палаты. Кузнецовы — погорельцы, несколько лет назад у них сгорела квартира, власти выделили им дом, в котором семья живёт и сейчас.

Наталья Холодинина «Я смогла добиться, чтобы им провели в дом свет. Они же несколько лет жили без света в доме с печным отоплением! Сколько бумаг пришлось написать, чтобы этого добиться, не передать. Тоже, казалось бы — как можно было поселить многодетную семью в дом без света и удобств? Но в Якутии можно, как видите».

Для того чтобы купить уголь многодетным семьям, члены Общественной палаты Якутии, по словам Натальи Холодининой, скидываются своими деньгами.

Наталья Холодинина «А что делать, если зима, а многодетная семья замерзает? Скидываемся, обращаемся к предпринимателям, журналистам, помогаем. А что ещё делать — это же дети. Зимой в Якутии остаться с детьми в доме без отопления — смерть. Жаль, что власти республики этого не понимают. Закона в Якутии, по которому многодетным семьям можно выделять уголь в необходимом для зимы объёме, до сих пор не принято. Помощь, которая выделяется, расходов не покрывает, она мизерна. Ответ один: денег нет, идите в суд».

По мнению Натальи Холодининой, социальная политика в отношении многодетных семей в Якутии — худшая на Дальнем Востоке.

Владимир Путин в своём послании Федеральному собранию прямо сказал о необходимости поддержки многодетных семей. Но в Якутии эта поддержка, судя по всему, сведется к красивым отчетам и не более того». Наталья Холодинина «Мы изучаем всё, что относится к помощи, поддержке многодетных в других регионах Дальнего Востока. Могу прямо сказать: в Якутии социальная политика в части поддержки многодетных семей худшая на Дальнем Востоке. Многодетные семьи неоднократно выходили на митинги, в защиту своих прав. Кто об этом знает? СМИ Якутии об этом не пишут. А митинги были, много раз. Президент Россиив своём послании Федеральному собранию прямо сказал о необходимости поддержки многодетных семей. Но в Якутии эта поддержка, судя по всему, сведется к красивым отчетам и не более того».

Как сообщало ИА REGNUM, многодетная семья из Якутии просит о помощи президента России Владимира Путина. У семьи нет средств ни на уголь, ни на еду. Попасть на приём к главе республики семья не может — подчиненные Айсена Николаева сообщают, что у главы региона очень плотный график.