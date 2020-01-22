Оренбург, , 07:57 — REGNUM В Оренбургской области отмечен рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Из-за инфекционной вспышки в Соль-Илецком районе закрыли школу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора.

С 13 по 19 января на территории региона зафиксировано 8,9 тыс. случаев заболевания респираторными инфекциями. Показатель предыдущей недели (6−12 января) превышен на 16,5%. Однако эпидпорог в регионе не превышен.

Между тем эпидситуация сложилась в одной школе Соль-Илецкого района, в результате образовательное учреждение закрыто на карантин, аудиторные занятия отменили. Из-за массовой заболеваемости учеников пришлось отправить на карантин один класс в школе Беляевского района.

В Роспотребнадзоре отметили, что в Оренбуржье идет увеличение доли вирусов гриппа при сохраняющемся доминировании вирусов негриппозной этиологии.