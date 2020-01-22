Канберра, , 07:35 — REGNUM Австралийцы должны быть предупреждены об опасности коронавируса нового типа, однако не должны подвергаться панике, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, сообщает «Синьхуа».

"Риск передачи заболевания в Австралию остается низким, несмотря на то, как ситуация будет развиваться», — заявил он.

Австралийский премьер-министр подчеркнул, что в аэропортах страны уже приняты меры для проверки авиарейсов из китайского Уханя.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января у жителя Австралии были обнаружены симптомы, схожие с симптомами пневмонии нового типа, вызываемой коронавирусом. Отмечалось, что мужчина вернулся в Брисбен после того, как провёл некоторое время в городе Ухань в Китае. В Австралии его поместили на карантин.

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