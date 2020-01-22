Шанхай, Китай, , 07:25 — REGNUM В Шанхае зафиксировано уже три случая заражения новым коронавирусом, вызывающим пневмонию, сообщает 22 января газета China Daily.

В Шанхайской муниципальной комиссии здравоохранения сообщили, что все три пациента являются мужчинами, которые ездили недавно в город Ухань провинции Хубэй, где и расположен очаг новой инфекции. Все они находятся в стабильном состоянии и направлены на карантин. Им показывается вся необходимая медицинская помощь.

Все, кто имел тесные контакты с заразившимися, также находятся под пристальным наблюдением медиков. Их точное количество не оглашается. Как сообщало ИА REGNUM, в Макао также был выявлен первый случай нового коронавируса, а общее число умерших достигло девяти человек при 440 заразившихся.

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