Пекин, , 06:57 — REGNUM Китайские власти пригласили специалистов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ухань, где произошла вспышка заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, заявил замглавы Государственного комитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь на брифинге.

«Мы намерены поддерживать международное сотрудничество и контакты», — добавил он.

Ли Бинь также пообещал, что ведомство будет оперативно публиковать информацию по новому заболеванию. По его словам, Китай для борьбы с новым коронавирусом пригласил специалистов ВОЗ, а также специалистов из Гонконга и Тайваня в город Ухань для изучения ситуации с новым заболеванием.

Как сообщало ИА Регнум, по последний данным в результате пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в Китае погибли девять человек. Еще у 440 человек было зафиксировано заболевание новым вирусом. Отмелось, что случаи заражения были зафиксированы и за пределами КНР — в Южной Корее, Японии, США, Таиланде и Тайване.

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