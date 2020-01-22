Макао, Китай, , 06:50 — REGNUM Коронавирус, вызывающий неизвестную ранее пневмонию, впервые выявлен в Макао, сообщает 22 января агентство Синьхуа.

Пока неизвестны подробности заражения. Макао, являющийся бывшей колонией Португалии, граничит с провинцией Гуанчжоу на юге Китае. Ранее там было выявлено несколько заразившихся вирусом 2019-nCoV.

Отметим, что по последним имеющимся данным, количество заразившихся в Китае достигло 440 человек, а девять человек скончались. Ситуация осложняется тем, что в Поднебесной начался пик поездок в связи с грядущим Новым Годом по Восточному календарю.

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