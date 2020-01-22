Москва, , 06:45 — REGNUM Аномально теплая погода и отсутствие снега в Центральной России привели к раннему пробуждению клещей. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина.

Шашина отметила, что эпидемиологического всплеска не стоит ожидать, поскольку наблюдаемая температура воздуха не позволяет насекомым проявлять активность. Однако специалист предостерегла о том, что отдельные особи все-таки могут представлять опасность для граждан.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 30 декабря пресс-служба Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова сообщила, что из-за аномально теплой погоды в Москве и близлежащих регионах пробудились насекомые и расцвели различные растения. 21 января сообщалось, что в московских парках начала цвести ольха.

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