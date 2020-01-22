Владивосток, , 06:27 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Приморья проголосовали за закрытие букмекерских контор и кальянных для посещения несовершеннолетними жителями края, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Ранее краевым законом «О защите прав ребёнка в Приморском крае», несовершеннолетним приморцам был закрыт доступ в секс-шопы, пивные и винные бары, рюмочные и алкомаркеты, однако, прокуратура Приморья выступила с инициативой расширить перечень мест и территорий, запрещённых для посещения подростками.

Такое решение обосновано желанием предотвратить нанесение детям интеллектуального, физического, психического, духовного и нравственного вреда, уверены парламентарии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье депутаты приняли решение запретить продажу курительных смесей несовершеннолетним.