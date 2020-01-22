Москва, , 06:34 — REGNUM В среду, 22 января, в Москве будет облачно с прояснениями, небольшие осадки (дождь, мокрый снег), местами гололедица. Температура воздуха 0… +2 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 23 января в Москве будет облачно, небольшой снег, местами гололедица, −5… −3 °C.

Днём и ночью скорость северо-западного ветра составит 5−10 м/с, местами порывы до 12−17 м/с. В связи с порывистым ветром в столице объявлен жёлтый уровень опасности. Атмосферное давление 733 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале −2… +3 °С днём, −8… −3 °С ночью.

В четверг, 23 января, днём в столице ожидается −5… −3 °С. По области −8… −3 °С. Ночью похолодает до −10… −5 °С.