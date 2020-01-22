Москва, , 06:17 — REGNUM Материнский капитал нельзя превратить в бутылку водки и пропить, но можно использовать для покупки жилья или получения образования. Об этом 21 января напомнил телеведущий Евгений Попов в эфире радио КП, комментируя оскорбительное высказывание модели Алены Водонаевы о людях, получающих помощь от государства.

Евгений Попов «Если мы внимательно прочтем положение о материнском капитале, то узнаем главное: то, что его нельзя пропить, на эти деньги нельзя ничего физического купить».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января бывшая участница телешоу «Дом-2» Алена Водонаева написала в своем Instagram о том, что деньги от государства стремятся получать «отчаявшиеся из-за низкого материального положения граждане» или «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки».

17 января Водонаева вновь, но в более мягкой форме, высказала свое мнение в эфире телеканала «Россия 1» в передаче «60 минут», которую ведут Евгений Попов и Ольга Скабеева.

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