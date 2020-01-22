Тайбэй, , 05:55 — REGNUM Власти Тайваня призвали жителей острова воздержаться от поездок в китайский Ухань, где была зафиксирована вспышка заболевания коронавирусом нового типа, сообщает Reuters со ссылкой на заявление тайваньского президента.

«Я призываю наших граждан воздержаться от поездок в этот регион без особой на то необходимости», — заявил он.

Министр транспорта Тайваня также призвала на время прекратить авиарейсы в Ухань по соображениям безопасности. Отмечается, что случай заболевания коронавирусом нового типа был зафиксирован и на острове.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших от пневмонии, вызванных коронавирусом нового типа, в Китае достигло девяти человек. По последним данным, число инфицированных новым заболеванием уже достигло 440 человек.

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