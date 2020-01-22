Хабаровск, , 06:19 — REGNUM В Хабаровском крае намерены запретить все изделия, продающиеся под видом конфет и жевательных пастилок, содержащие табак или прочие вредные вещества.

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Изначально в регионе общественность требовала запрета продажи только снюсов. Законопроект ещё осенью 2019 года внесла фракция КПРФ. Однако проект закона раскритиковал Роспотребнадзор. Представители ведомства сообщили: помимо снюсов прилавки магазинов полны и другой отравой — например, никпеками. В них и никотина нет, зато полно всяческой вредной химии, крайне опасной для детей. При этом бизнес этот сверхприбыльный: себестоимость одной баночки 40 рублей, а продают её по 350−500 рублей.

«Распространители предъявляют продавцам документы, что продукция не содержит табака. К пищевым изделиям она тоже не относится. Потому не подлежит декларированию. То есть, наличие документов, подтверждающих безопасность товара, не требуется. Единственный выход из ситуации — полный запрет на использование, применение, реализацию такой продукции в Хабаровском крае», — привело слова представителя Роспотребнадзора ИА ДВ-Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер партии «Сильная Россия» Антон Цветков потребовал полного запрета на продажу снюсов в стране.