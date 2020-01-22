Большой Камень, Приморский край, , 06:15 — REGNUM Состояние жилищно-коммунального хозяйства Большого Камня губернатор Приморья Олег Кожемяко оценил как разбалансированное, и призвал главу города синхронизировать деятельность профильных структур, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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По словам главы Приморья, коммунальное хозяйство Большого Камня ждёт серьёзная модернизация — это прокладка новых водопроводных и канализационных сетей, реконструкция очистных сооружений, замена тепловых сетей. Средства предусмотрены в местном, краевом и федеральном бюджетах. Однако, по мнению губернатора, реализация предстоящих планов тормозится отсутствием отлаженной работы городских структур.

«Сейчас мы наблюдаем ситуацию как в той басне — лебедь, рак и щука. Все что-то пытаются делать, но результата нет, а от этого, в первую очередь, страдают сами жители. Так продолжаться не может, этот город на особом контроле и краевых и федеральных властей», — заявил Олег Кожемяко.

Глава региона поручил зампреду Приморья Елене Пархоменко взять под особый контроль работу системы ЖКХ Большого Камня.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Большого Камня, который так и не получил паспорт готовности к отопительному сезону, избегают встреч с разгневанным населением.