Пекин, , 05:40 — REGNUM Число погибших от заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа в Китае, увеличилось до девяти человек, заявил замглавы Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Бинь в ходе брифинга.

«Число жертв возросло еще на три человека, до девяти погибших», — заявил он.

Ли Бинь добавил, что общее число инфицированных коронавирусом нового типа достигло 440 человек. Он подчеркнул, что Китай принимает активные превентивные меры, чтобы ограничить распространение нового вируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о 324 выявленных случаях заболевания коронавирусом нового типа в Китае. Также вспышки заболевания были зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде и Соединенных Штатах.

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