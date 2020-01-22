Мехико, , 05:35 — REGNUM В шести городских округах Мехико из-за похолодания объявлен высокий уровень опасности — «оранжевый». Об этом 21 января сообщает управление по чрезвычайным ситуациям и делам гражданской обороны мексиканской столицы.

По прогнозу синоптиков, в ночь на 22 января в ряде столичных районов, с общим числом населения более двух миллионов человек, температура воздуха может понизиться до +1 °C.

В связи с экстремальной для данного климатического пояса температурой власти города объявили «оранжевый» уровень опасности и призвали граждан тепло одеваться и соблюдать правила пожарной безопасности во время использования в помещениях нагревательных приборов.

С начала года от холода в Мехико погибли уже не менее трёх человек.