Москва, , 05:31 — REGNUM Работу с долгами граждан России за услуги ЖКХ могут передать профессиональным коллекторам, сообщает 22 января «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, разработкой нового законопроекта, который определит полномочия коллекторов, занимается рабочая группа по реализации механизма регуляторной гильотины в сфере коллекторской деятельности. Вместе с тем, никаких решений по тексту проекта закона участники группы пока не приняли, объяснил президент СРО НАПКА и сопредседатель группы Эльман Мехтиев.

Отмечается, что если инициатива будет одобрена, то будет изменён подход, предложенный в законопроекте Минюста РФ «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц» осенью прошлого года. Тогда, напомним, ведомство предлагало разрешить работу с долгами населения по услугам ЖКХ только управляющим организациям товариществам собственников жилья и подобным им.

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