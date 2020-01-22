Якутск, 22 января 2020, 05:32 — REGNUM В семье Кузнецовых из Якутска трое несовершеннолетних детей. Семья оказалась в трудной жизненной ситуации. Из-за тяжёлого недуга мужа накопились долги. Половину дохода мужа списывают судебные приставы, от его зарплаты остаётся около 10−12 тыс. рублей. Жена получает в общей сложности 12 тыс. рублей пособий. Семья живёт в доме с печным отоплением. «КАМАЗ» угля стоит 25 тыс. А на зиму в Якутске таких «КАМАЗов» нужно не меньше трёх. Попытки достучатся до властей и добиться хоть какой-то помощи ни к чему не привели, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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«У мужа некоторое время назад обнаружили онкологию. Пока лечили, накопился долг за квартиру, которая ему досталась от родителей, она в другом посёлке, не в Якутске. Хорошо, что помогла химиотерапия, пока дела его идут на поправку, но работать, как раньше, он не может. Раньше был предприниматель, мебель делал. Но ни о каком бизнесе сейчас и речи не идёт. Работает на низкооплачиваемой работе. Я сижу дома, по уходу за детьми. Получаю 9 200 рублей и на троих детей пособий. В общей сложности 3 200 рублей. От зарплаты мужа остаются гроши. Как выжить? Мы не просим много. Но государство сегодня забирает у моих детей последний кусок хлеба! Не колбасы даже — хлеба! Младшая дочка говорит, что хочет продать свои игрушки, чтобы помочь нам. Как объяснить ребёнку, что от продажи игрушек не купишь угля на зиму?» — написала в своем обращении в редакцию ИА REGNUM многодетная мама Марина Кузнецова.
Многодетная семья Кузнецовых вполне могла бы обойтись и без угля. У всех соседей уже есть газ. Но и провести недорогое топливо в дом семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, не по карману.
В семье Кузнецовых трое несовершеннолетних детей, а вообще — шестеро. Трое взрослые. У старших родились свои дети. Они тоже живут очень небогато, сводят кое-как концы с концами. Родителям, конечно, помогают, чем могут.
Как сообщало ИА REGNUM, после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства уделил огромное внимание демографии, поддержке многодетных семей, власти Якутии немедленно объявили, что за рождение первенца якутские семьи будут получать по 500 тыс. рублей.