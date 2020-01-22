Якутск, , 05:32 — REGNUM В семье Кузнецовых из Якутска трое несовершеннолетних детей. Семья оказалась в трудной жизненной ситуации. Из-за тяжёлого недуга мужа накопились долги. Половину дохода мужа списывают судебные приставы, от его зарплаты остаётся около 10−12 тыс. рублей. Жена получает в общей сложности 12 тыс. рублей пособий. Семья живёт в доме с печным отоплением. «КАМАЗ» угля стоит 25 тыс. А на зиму в Якутске таких «КАМАЗов» нужно не меньше трёх. Попытки достучатся до властей и добиться хоть какой-то помощи ни к чему не привели, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«У мужа некоторое время назад обнаружили онкологию. Пока лечили, накопился долг за квартиру, которая ему досталась от родителей, она в другом посёлке, не в Якутске. Хорошо, что помогла химиотерапия, пока дела его идут на поправку, но работать, как раньше, он не может. Раньше был предприниматель, мебель делал. Но ни о каком бизнесе сейчас и речи не идёт. Работает на низкооплачиваемой работе. Я сижу дома, по уходу за детьми. Получаю 9 200 рублей и на троих детей пособий. В общей сложности 3 200 рублей. От зарплаты мужа остаются гроши. Как выжить? Мы не просим много. Но государство сегодня забирает у моих детей последний кусок хлеба! Не колбасы даже — хлеба! Младшая дочка говорит, что хочет продать свои игрушки, чтобы помочь нам. Как объяснить ребёнку, что от продажи игрушек не купишь угля на зиму?» — написала в своем обращении в редакцию ИА REGNUM многодетная мама Марина Кузнецова.

Многодетная семья Кузнецовых вполне могла бы обойтись и без угля. У всех соседей уже есть газ. Но и провести недорогое топливо в дом семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, не по карману.

Айсену Сергеевичу Николаеву. Но мне всегда приходит отказ. Пишут, что у главы республики очень плотный график. Наш президент Владимир Владимирович Путин говорит всё время о поддержке многодетных семей. А у нас-то этой поддержки и нет! Только заявления. Как выжить, как детей поднять — я не знаю!». Марина Кузнецова «Газ рядом с домом, а подключить не могу! Цена — 380 тыс. рублей. Откуда мне их взять?! Записывалась неоднократно на приём к главе республики. Но мне всегда приходит отказ. Пишут, что у главы республики очень плотный график. Наш президентговорит всё время о поддержке многодетных семей. А у нас-то этой поддержки и нет! Только заявления. Как выжить, как детей поднять — я не знаю!».

В семье Кузнецовых трое несовершеннолетних детей, а вообще — шестеро. Трое взрослые. У старших родились свои дети. Они тоже живут очень небогато, сводят кое-как концы с концами. Родителям, конечно, помогают, чем могут.

Марина Кузнецова «У нас пособия идут на 1-го и 2-го ребёнка. Мой младший ребёнок — шестой. И ему ничего не положено, хоть он и 2018 года рождения. Где найти правды и справедливости?! Мне очень хочется вырастить своих детей достойными! Хочется, чтобы детство у них было счастливым. Может быть, вы напишете о нас, может быть, наш президент прочитает мое письмо и поможет? Глава республики всё время занят, а больше правды нигде не найти! Может быть, Путин прочитает, может, приедет в Якутск и посмотрит, как мы живём, многодетные семьи!».

Как сообщало ИА REGNUM, после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства уделил огромное внимание демографии, поддержке многодетных семей, власти Якутии немедленно объявили, что за рождение первенца якутские семьи будут получать по 500 тыс. рублей.