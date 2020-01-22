Владивосток, , 05:14 — REGNUM Медицинский центр ДВФУ, расположенный на острове Русский во Владивостоке, планирует привлекать для лечения иностранных «медицинских» туристов.

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Для этого медцентр планирует создать свой сайт на китайском языке, пишет ТАСС. Главный врач медицинского центра ДВФУ Олег Пак уверен, что в будущем это поможет сформировать некий имидж медицинского учреждения среди потенциальных иностранных пациентов.

«Специально к нам иностранные пациенты пока не приезжают, мы работаем над этим. В первую очередь, мы планируем привлечь граждан Юго-Восточной Азии, в том числе из Китая. Сайт на русском и английском у нас уже есть, в планах — добавить китайский язык», — рассказал Олег Пак.

В 2018 году услугами медцентра воспользовались 1263 иностранных гражданина из Китая, Японии, США, Греции, Бразилии, Украины, Узбекистана, Азербайджана. Эти люди проживали в Приморье, в основном во Владивостоке, и обращались в медцентр за медицинской помощью при ухудшении здоровья. При этом 65,7% иностранных пациентов являлись студентами и сотрудниками ДВФУ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье суд восстановил в должности главврача Медцентра ДВФУ Олега Пака.