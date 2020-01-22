Владивосток, , 05:06 — REGNUM Во время своего визита на судостроительный комплекс «Звезда», губернатор Приморья Олег Кожемяко трудоустроил на предприятие женщину, которую руководство верфи отказывалось принимать на работу.

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В Большом Камне к губернатору Приморья обратилась молодая мать двоих детей, которая рассказала о своих безуспешных попытках трудоустроиться на судостроительную верфь «Звезда» при том, что за свой счёт она даже прошла обучение на сварщика и выполнила все предъявляемые ей формальности — но неизменно получала отказ.

Губернатора возмутил такой «формальный и даже бездушный подход», и он помог девушке устроиться на работу в ССК, пишет Дейта.

Заместителю генерального директора по персоналу Евгению Макарову пришлось согласиться с мнением губернатора и объявить, что судостроительная компания ждёт женщину на работу в качестве сварщика третьего разряда.

Как сообщало ИА REGNUM, к строительству судов на ССК «Звезда» проявила интерес Индия — компании этой страны готовы заказать строительство судов различных классов на российском предприятии.